Isola dei Famosi, Luca Di Carlo potrebbe presto sbarcare in Honduras: l’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore il nome di Luca Di Carlo sta occupando le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle indiscrezioni pare che l’avvocato di Ilona Staller potrebbe presto sbarcare in Honduras per vivere la sua avventura come naufrago in questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo rumor.

Lo scorso anno tutti ricorderanno la presenza di Ilona Staller nel cast dell’Isola dei Famosi. In questa occasione i fedeli telespettatori del reality hanno avuto modo di conoscere l’avvocato della naufraga, Luca Di Carlo. Si vocifera che presto l’uomo potrebbe sbarcare in Honduras per far parte del cast del reality condotto da Ilary Blasi.

Da tempo ormai si parla di una possibile partecipazione di Luca Di Carlo all’Isola dei Famosi. Stando ad alcune indiscrezioni, pare che Pier Silvio Berlusconi abbia espresso un pensiero negativo riguardo la presenza dell’avvocato di Ilona Staller nel cast del reality.

Nonostante l’insistenza dei rumors, le cose oggi potrebbero cambiare. Pare infatti che Luca Di Carlo sbarcherà presto in Honduras per vivere la sua avventura da naufrago in questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La notizia è stata resa pubblica dal portale ‘Gossip.it’ che si è espresso con queste parole:

Nelle prossime puntate dell’Isola dei famosi, condotta dalla presentatrice tv Ilary Blasi, il famoso legale del compianto Michael Jackson, della famiglia di Pablo Escobar e Ilona Staller farà il suo debutto in Honduras.

Non ci resta che attendere le prossime per scoprire per scoprire se le voci circolanti sull’avvocato di Ilona Staller sono vere oppure no? Riuscirà Luca Di Carlo a sbarcare in Honduras per vivere la sua avventura da naufrago? Lo scoprire presto.