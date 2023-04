Isola dei Famosi, maretta tra Ilary Blasi ed Enrico Papi? L’indiscrezione

L’Isola dei Famosi ha aperto i battenti da poco e già non mancano i primi gossip sul reality e sui suoi protagonisti. Nel corso delle ultime ore sta infatti circolando la notizia secondo cui ci sia della maretta tra la padrona di casa Ilary Blasi e l’opinionista Enrico Papi. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa sta succedendo.

Sta diventando sempre più insistente il gossip secondo cui all’Isola dei Famosi ci sia grande tensione tra Ilary Blasi ed Enrico Papi. Voci di corridoio hanno infatti affermato che durante una pausa pubblicitaria della seconda puntata, la conduttrice avrebbe invitato lo storico volto di Sarabanda a ‘tornare in carreggiata.

La notizia è stata resa pubblica da ‘TvBlog’ e in questi giorni sta facendo il giro del web. Tutto è iniziato quando, durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi, nella Tana dei Serpenti si commentava il fatto che il naufrago Cristopher avesse barato alla prova del fuoco.

Proprio in questo momento è intervenuto Enrico Papi che in maniera molto ironica, ha rivolto al naufrago queste parole:

Ma perché lo hai detto Cristopher? Ma state zitto! Ma perché?

L’opinionista è stato poi bloccato dalla conduttrice che gli ha risposto in questo modo:

Enrico, ho poco tempo devo andare dalle donne.

Questo è quanto rivelato da ‘TvBlog’ in merito alla presunta maretta che sia nata tra Ilary Blasi ed Enrico Papi:

Si racconta che le frizioni fra Papi e la conduttrice del programma Ilary Blasi non siano mancate durante la prima puntata del reality show di primavera di Canale 5, con lei che pare abbia chiesto a chi di dovere di farlo “tornare in carreggiata”. Cosa che sarebbe avvenuta durante un nero pubblicitario.

Al momento si tratta di notizie infondate che non hanno ancora trovato conferma. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori novità riguardo questa vicenda tanto chiacchierata.