Isola dei Famosi, quanto ha guadagnato Simona Ventura come naufraga? Ecco la cifra

In una vecchia intervista la conduttrice ha rivelato la cifra percepita durante la sua partecipazione al reality come naufraga

Simona Ventura è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati del piccolo schermo italiano. Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni riguardo il cachet percepito durante la sua avventura come naufraga all’Isola dei Famosi. A rivelare la cifra è stata la stessa conduttrice la quale ha rivelato il gossip durante una vecchia intervista.

Simona Ventura ha partecipato come naufraga dell’Isola dei Famosi nel 2016. Dopo la sua eliminazione dal programma, la conduttrice rilasciò un’intervista al ‘Fatto Quotidiano’ tornata virale in questi giorni. Al noto giornale Simona rivelò il cachet percepito durante la sua partecipazione al reality come naufraga.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Se avessi fatto L’Isola dei Famosi per soldi, i soldi che valeva la mia presenza non avrebbero mai potuto darmeli perché erano troppi. Non si poteva quantificare il mio valore lì. Non ho preso neppure la metà di questi famigerati 800.000 euro di cui si parla.

Anche se non è mai stata rivelata la cifra precisa, pare che la conduttrice abbia incassato meno di 400 mila euro.

Isola dei Famosi, Simona Ventura ricorda la lotta nel fango con Mercedesz Henger

Nell’intervista rilasciata al ‘Fatto Quotidiano’ ritornata virale in questi giorni, Simona Ventura ha ricordato anche la lotta nel fango con Mercedesz Henger. Queste sono state le sue parole a riguardo:

La lotta del fango il punto più basso della mia carriera? Forse sì, ma nonostante questo sono ancora qui. Mi ero fatta male, mi sono incrinata una costola. Ho pensato ‘Chi me l’ha fatto fare’. Ma questa cosa brutta mi ha ridato un grande affetto da parte del pubblico. Mi ha riavvicinato al pubblico perché mi ero un po’ imborghesita, ero finita , per colpa mia, in un vortice di solitudine in un ambiente che non era il mio. Questa trasmissione, nonostante sia stata feroce con me, mi ha ridato l’affetto del pubblico e da lì non mi son più fermata.

E, infine, la conduttrice ha poi aggiunto: