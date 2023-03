Simona Ventura non manda i saluti a Heather Parisi: ecco cosa è successo

Nel corso dell’intervista di Citofonare Rai Due è emerso l’argomento relativo all’intervento di un ufficiale giudiziario dietro le quinti di Belve per Heather Parisi. Proprio in questo momento, Simona Ventura si è rifiutata di salutare la showgirl statunitense. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Domenica 19 marzo 2022 è andata in onda un’altra puntata di Citofonare Rai Due. Nella sua rubrica, Valeria Graci ha parlato in merito a quanto accaduto durante l’intervista a Heather Parisi nello studio di Belve.

Successivamente, la Graci ha mandato i suoi saluti alla Parisi ma Simona Ventura si è rifiutata di fare lo stesso. La celebre conduttrice ha spiegato:

No io non la saluto. Perché? Perché no!

Ma quali sono i motivi che si celano dietro questo mancato saluto?. La lite tra la Ventura e la Parisi risale circa a cinque anni fa quando entrambe facevano parte della giuria di Amici di Maria De Filippi.

In quell’occasione, Heather Parisi aveva scagliato pesanti accuse contro la conduttrice in un post pubblicato sul suo blog:

Ho paura che sta subentrando una sorta di parac*lismo. Io non posso credere che Simona Ventura dica ‘quanto è carismatico Biondo’. Quando è tutto il contrario. O non capisce il significato della parola carisma, oppure sta mentendo. Non può dire che Biondo è carismatico. Ma poi Bocci che dice ‘Valentina è sensuale’ quando era solo terrorizzata e aveva gli occhi spaventati e stava guardando la coreografia dell’altra ballerina.

La risposta della Ventura non si era fatta attendere attraverso un video pubblicato su Twitter. Queste erano state le sue parole:

Va bene che il mondo va al contrario e non mi stupisco più di niente. Ma ho visto che Heather ha dato un like a uno che insultava Biondo. Biondo non c’entra nulla con tutto questo perché è dentro a un talent e sta facendo la corsa, lui si merita tutto il successo che sta avendo. Anche umanamente Biondo è veramente eccezionale: ha difeso Heather, ha detto alle sue fan che la insultano che lui non le considera fan e sta andando contro le leggi dei social. Di cosa stiamo parlando? Vedo una che ha 58 anni e si comporta come se ne avesse 18 anni, e vedo un ragazzo di 18 anni che si comporta come se ne avesse 58. C’è qualcosa che non quadra eh.