Isola dei Famosi, la gaffe esilarante di Giacomo Urtis su uno dei naufraghi

L’avventura dei naufraghi in Honduras è ufficialmente iniziata. Ilary Blasi, dunque, ha dato il via alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, prendendo in mano l’eredità lasciata da Alessia Marcuzzi. Già nella prima puntata non sono mancati gli imprevisti che hanno visto protagonista proprio la conduttrice. Al primo televoto vanno Drusilla Gucci e il Visconte Guglielmotti.

Proprio la naufraga Drusilla Gucci in queste ore sta ricevendo il supporto di Giacomo Urtis. L’ex gieffino, però, si è reso protagonista di uno scivolone che non è passato inosservato al popolo del web. Il noto chirurgo, dunque, ha pubblicato un appello a favore di Drusilla Gucci con lo scopo di salvarla al televoto.

Tuttavia, però, nell’intento di prestare tutto il suo appoggio alla naufraga ha commesso un errore esilarante che è stato notato dagli utenti del web. Giacomo Urtis ha pubblicato un’immagine a sostegno di Drusilla Gucci all’Isola dei Famosi. Al post ha accompagnato una breve didascalia, rivolta sempre alla naufraga:

Ti proteggo io, vendo anche il mio zaino di Gucci così ti voto!

Fin qui nulla di strano, se non per il fatto che la donna presente nell’immagine pubblicata dal noto chirurgo non è Drusilla Gucci ma, bensì, Vera Gemma.

Il dettaglio, d’altronde, non è passato inosservato al popolo del web che si è scatenato con non poca ironia riguardo la vicenda. Tra alcuni commenti possiamo leggere:

Isola, gaffe di Giacomo Urtis: sui social supporta Drusilla, ma posta la foto di Vera.

Oppure:

Quella era Drusilla prima di passare da te in studio, dottor Urtis?

Dunque, dopo l’apertura del primo televoto di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi, il noto chirurgo Giacomo Urtis ha deciso di svelare che Drusilla Gucci è senza dubbio la sua naufraga preferita. Nell’intento di incitare i suoi followers a salvare la naufraga, però, ha commesso quest’errore che gli è costato un breve momento di ironia da parte degli utenti del web che si sono scatenati a causa dello scivolone commesso.