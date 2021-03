Isola dei Famosi, svelato il cachet dei naufraghi!

Anche all'Isola dei Famosi i naufraghi percepiscono una parcella per partecipare: e i cachet sono da capogiro anche questa volta

Come per tutti i reality, anche all’Isola dei Famosi i concorrenti percepiscono delle parcelle per partecipare al programma. Ma a quanto ammonta lo stipendio dei naufraghi? Beh, le cifre c’è proprio da dirlo: sono da capogiro!

Non è sicuramente una passeggiata, ma l’Isola dei Famosi è ben pagata, a rivelare le cifre è il Messaggero, secondo il quotidiano si parte dai 3 mila euro a settimana per arrivare ai 15 mila a settimana. Ma tutto, dipende dal naufrago.

Sarebbe Elisa Isoardi la più pagata di questa edizione: l’ex fidanzata di Matteo Salvini porterebbe a casa 15mila euro a settimana e.. vista la sua presenza, sembra destinata ad incassare un cachet molto alto.

Sul podio troviamo anche Daniela Martani con 12 mila euro a settimana, e c’è da dire che la naufraga è tra quelle che creano più dinamiche e il Visconte Ferdinando Guglielmotti che si è portato a casa la cifra tonda tonda vista la breve permanenza.

Scendiamo ad un cachet più abbordabile, con 7 mila euro a settimana ci sono: Vera Gemma, Giles Rocca, Roberto Ciufoli, Brando Giorgi, Valentina Persia, Beppe Braida e Paul Gascoigne.

Ci sarebbe anche qualcuno che intascherebbe “solo” 3mila euro a settimana, i nomi non sono dati saperli: ma la scelta è stretta. Si tratterebbe o di Drusilla Gucci oppure Miryea Stabile, chiamata all’ultimo per l’imminente ritiro di Carolina Stramare.

Isola dei Famosi: e il cachet degli opinionisti?

I più pagati però sono coloro che riempiono le poltrone: gli opinionisti. Sembra infatti che i cachet più alti sarebbero proprio di Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Il neo vincitore del Grande Fratello VIP, secondo le indiscrezioni di Blasting News porterebbe a casa 30 mila euro a puntata, l’ereditiera bolognese 25 mila e Iva Zanicchi 20mila. Un reality molto fruttuoso per gli opinionisti che a fine stagione incasserebbero così rispettivamente 600mila, 500 mila e 400mila euro.