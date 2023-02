Isola Dei Famosi, svelato il primo concorrente: ecco chi è

Senza alcuna ombra di dubbio, L’Isola Dei Famosi è uno dei programmi più seguiti e chiacchierati nel mondo della televisione italiana. Tra qualche mese, Ilary Blasi tornerà al timone della conduzione del noto reality show. Ma chi saranno i naufraghi? Il primo concorrente è stato già svelato sulla copertina del settimanale “Nuovo”. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

Non manca molto al grande ritorno de L’Isola Dei Famosi sul piccolo schermo. Per quanto riguarda l’identità dei naufraghi, ancora non sono stati svelato i loro nomi. Tuttavia, a far emergere qualche dettaglio sulla questione è stato il settimanale “Nuovo” il quale ha rivelato chi sarà il primo concorrente.

Si tratta di Luca Di Carlo, 45 anni, svolge la professione di avvocato ed è famoso per essere un caro amico di Ilona Staller. Oltre a dichiarare di essere pronto a trovare l’amore in Honduras, il futuro naufrago ha assicurato sulla rivista:

Porterò pace, amore e trasgressione.

Loredana Lecciso sarà concorrente a L’Isola Dei Famosi insieme a Jasmine Carrisi? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, oltre a Luca Di Carlo, anche Loredana Lecciso potrebbe partecipare al programma condotto da Ilary Blasi. Tuttavia, a Riccardo Signoretti, la diretta interessata aveva confessato:

Ogni volta che sta per partire un nuovo reality show accade che mi contattino e io non escludo nulla, come ho fatto sempre sino a oggi nel corso della mia carriera. Però non vi nascondo che mi piacerebbe tornare alle origini come giornalista, ero inviata a La Vita in Diretta, perché no.

Non è tutto. La proposta di entrare a far parte al cast dei naufraghi sarebbe stata rinnovata anche Jasmine Carrisi. Tuttavia, questa è stata la risposta della figlia di Al Bano: