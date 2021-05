Isola dei Famosi, tutto sul look scintillante di Ilary Blasi, in tanti hanno notato un piccolo particolare

Il look della conduttrice nella 19esima puntata del reality non è passato inosservato

Venerdì 21 maggio è andata in onda la 19esima puntata dell’Isola dei Famosi. Al timone della conduzione la bellissima Ilary Blasi, affiancata dai tre opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Nonostante il reality stia per giungere al termine, grande curiosità, oltre per le dinamiche interne, anche per il look della conduttrice che non è passato inosservato.

Ilary Blasi, venerdì 21 maggio, ha dato il via alla 19esima puntata dell’Isola dei Famosi. Ci si sta avvicinando alla fine e comincia a salire la curiosità dei telespettatori riguardo il vincitore di questa edizione. Anche questa volta, però, a catturare l’interesse del pubblico, oltre che le dinamiche del gioco, è stato senza dubbio l’outfit sfoggiato dalla conduttrice.

Per la 19esima puntata del reality, Ilary Blasi ha optato per un look scintillante promosso a pieni voto dai telespettatori. Per l’occasione, infatti, la padrona di casa ha scelto di indossare un vestito lungo nero con uno spacco dal quale sono stati senza dubbio notati gli shorts tempestati di swarovski, così come la scintillante giacca.

A completare questo strepitoso outfit, la conduttrice ha indossato dei bellissimi sandali con tacchi a spillo. I capelli sono rimasti sciolti e leggermente ondulati. Per quanto riguarda il make up ci si è molto concentrati a valorizzare gli occhi.

Un look che è stato promosso a pieni voti da tutti i telespettatori e dal popolo del web che hanno riempito di complimenti la conduttrice. In tanti hanno notato un piccolo particolare: Ilary Blasi sembra molto più giovane. Questi sono stati alcuni dei commenti rivolti a Ilary Blasi per quanto riguarda il suo look:

Sembra difficile credere che Ilary abbia compiuto da poco quarant’anni. Proprio questa sera sembra che ne abbia 22. Che bona.

Oppure:

Di una bellezza disarmante.

Isola dei Famosi, chi è l’eliminata della 19esima puntata

Eliminata della 19esima puntata del reality è stata Rosaria Cannavò. La naufraga ha perso il televoto con Fariba Tehrani e Isolde Kostner. Giunta a Playa Imboscadissima, dopo la sua decisione di restare, il pubblico ha scelto di far tornare a casa la naufraga.

Rosaria Cannavò si è scontrata al televoto contro Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli, ma i telespettatori hanno deciso di eliminarla definitivamente dal gioco.