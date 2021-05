Isola dei Famosi, tutto sul look rosso fuoco di Ilary Blasi

Il look total red indossato dalla conduttrice per la 20esima puntata del reality ha fatto impazzire i fan

Lunedì 24 maggio Ilary Blasi è tornata con la ventesima puntata dell’Isola dei Famosi. Come sempre, al fianco della conduttrice ci sono gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Per la 20esima puntata del reality Ilary Blasi ha sfoggiato un look total red che non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori.

Ilary Blasi ha incantato tutti i fan dell’Isola dei Famosi grazie allo straordinario look che ha sfoggiato nella serata di lunedì 24 maggio. Anche in questa puntata ad interessare molto i telespettatori del reality sono state non solo le dinamiche del gioco, giunto ormai quasi al termine, ma anche l’outfit sfoggiato dalla conduttrice.

Ebbene, per la ventesima puntata dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha scelto di indossare un abito rosso aderente caratterizzato da spalline e pancia scoperta. Altro dettaglio che non è passato inosservato il lungo strascico rosso. Se avete avuto curiosità sul brand dell’abito, dovete sapere che è firmato Bartolotta & Martorana.

A completare questo elegante look non potevano mancare i bellissimi tacchi a spillo e gli orecchini firmati Bozart Bijoux che hanno contribuito ad impreziosire il tutto. Per quanto riguarda l’acconciatura, invece, Ilary ha optato per dei capelli sciolti e mossi.

Senza dubbio l’outfit di Ilary Blasi è stato promosso a pieni voti dai fan del programma che hanno riempito di complimenti la conduttrice tramite social. Tra i tanti commenti possiamo leggere:

Vestito top Ilary stasera.

Isola dei Famosi, chi è l’eliminato della ventesima puntata

Lunedì 24 maggio Ilary Blasi ha dato il via alla ventesima puntata dell’Isola dei Famosi salutando i suoi compagni di avventura, ovvero gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Eliminata di questa puntata è Fariba Tehrani che ha perso al televoto contro la naufraga Miryea.

Dopo l’annuncio dell’eliminazione, per Fariba Tehrani si è presentata l’occasione di lasciare il suo ultimo bacio di Giuda che ha il valore di una nomination. Prima di abbandonare definitivamente l’Honduras, Fariba ha deciso di rivolgere il suo bacio a Valentina Persia che ha così replicato: