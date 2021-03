La sua esperienza all’Isola dei Famosi è stata tra le più brevi. Nonostante ciò, però, le polemiche sul modello indiano Akask Kumar continuano anche dopo la sua eliminazione dal reality. Il colore dei suoi occhi è uno degli argomenti più chiacchierati di questo momento. Lui non ci sta e pubblica una foto da bambino. Fin qui nulla di male, se non per il fatto che lo scatto pubblicato dal modello è preso da Google.

É ancora bufera sull’ormai ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2021 Akash Kumar. Il modello indiano da giorni si ritrova al centro di alcune polemiche che riguardano il ricorso alla chirurgia per aver modificato il colore dei suoi occhi.

D’altronde, Akash Kumar ha sempre smentito queste voci e ha dichiarato come il colore dei suoi occhi sia naturale e, dunque, di non essere mai ricorso ad alcun intervento chirurgico. Nonostante ciò, però, il tormentone sul colore delle sue iridi continua.

Per smentire le voci circolanti, però, Akash Kumar nelle ultime ore ha pubblicato una prova che metterebbe fine ad ogni chiacchiericcio. Lo scatto condiviso da Akash sui social ritrae il modello indiano da bambino dove ha gli occhi color ghiaccio. Al post l’ex naufrago ha accompagnato una didascalia:

Prima di giudicare, informatevi….. invidia…. ciao zia che mi lasciato in questo mondo di apparenza…. sarai sempre nel mio cuore.

Fin qui nulla di strano, se non per il fatto che alcuni utenti hanno sin da subito notato che lo scatto condiviso dal modello indiano si trova anche su Pinterest. Ed ecco dunque che un nuovo polverone si sta alzando sull’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Akash Kumar. Lui però non ci sta e replica alle pensati accuse che gli sono state infierite con queste parole: