Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria confessa di aver avuto un litigio con un naufrago: di chi si tratta

L'opinionista dell'Isola dei Famosi ha ripercorso anche la sua esperienza da naufraga in Honduras: le sue parole

Per il secondo anno consecutivo Vladimir Luxuria ricopre il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi. In questi giorni ha rilasciato un’intervista a ‘Gay.it’ dove ha ripercorso la sua esperienza da naufraga in Honduras e dove ha confessato di aver avuto un litigio con uno dei naufraghi di questa nuova edizione. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

L’intervista di Vladimir Luxuria a ‘Gay.it’ è iniziata con il ricordo dell’edizione del reality in cui ha partecipato come naufraga. Nel dettaglio, Vladimir ha rivelato che il ruolo di naufrago è senza ombra di dubbio più complicato rispetto a quello di opinionista. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Non ho dubbi, ho sofferto molto di più. All’epoca persi quasi 17 chili e mezzo […] Quest’anno in particolare essere ben consapevoli che bisogna essere un po’ cauti nelle battute sul fisico, sulla voce. Mi trovo a fare i conti con il cosiddetto politically correct. È nostro compito stare attenti ed evitare eccessivi doppi sensi sessuali, parolacce.

L’intervista dell’opinionista dell’Isola dei Famosi è poi proseguita con alcune rivelazioni che Vladimir Luxuria ha rilasciato su alcuni dei naufraghi. Nel dettaglio, l’opinionista ha confessato di aver avuto, in passato, una lite con uno dei naufraghi di questa nuova edizione. Stiamo parlando di Andrea Lo Cicero.

Queste sono state le parole di Vladimir Luxuria riguardo il naufrago:

Con lui c’è un trascorso particolare, c’avevo litigato. Questo dimostra che nel mio ruolo non mi faccio condizionare da esperienze pregresse.

In seguito l’opinionista ha rivelato che uno dei concorrenti che la intriga di più è senza ombra di dubbio Cristina Scuccia, sulla quale Vladimir si è espressa con queste parole: