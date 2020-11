Iva Zanicchi è uno dei volti più amati e stimati nel mondo dello spettacolo. Soprannominata come l’Aquila di Ligonchio, la donna è conduttrice, attrice, cantante e anche ex politica. Sul web sono spuntate alcune foto inedite della donna che la ritraggono da giovane e che hanno mandato su di giri tutti gli utenti.

Iva Zanicchi è nata il 19 gennaio nel 1940 a Liganchio. Sin da piccola, la donna ha nutrito una profonda passione per la musica, motivo per cui ha iniziato ben presto a prendere lezioni di canto. Il suo esordio risale al 1960 partecipando al festival di Silvio Gigli e da qui è iniziata per l’artista una carriera piena di successo e soddisfazioni.

Infatti, la cantante italiana dei primati si è esibita nei più importanti teatri di musica internazionali, ha partecipato a numerosi festival e ha organizzato lunghe tournée. Ma vi siete mai chiesti come era Iva Zanicchi quando era solo una ragazza?

A soddisfare la curiosità di tutti i suoi fan sono alcune foto in rete le quali ritraggono la donna ai tempi dei suoi anni più rosei. Eccola qui, la celebre conduttrice cha appare bellissima come sempre e che, con il suo sguardo profondo sembra puntare in modo deciso l’obbiettivo della fotocamera.

Non sappiamo con certezza quanti anni avrà avuto la donna nelle immagini in questione ma una cosa è certa. La famosa cantante non sembra essere cambiata poi così tanto nel corso del tempo. D’altronde, il fascino e la bellezza mozzafiato sono due caratteristiche che l’hanno sempre contraddistinta.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sappiamo che Iva Zanicchi è legata attualmente a Fausto Pinna. Dunque, a seguito del divorzio con Tonino Ansoldi, la donna sembra aver ritrovato l’amore con il suo attuale compagno. I due non si sono mai sposati ma vivono la loro storia d’amore felicemente.