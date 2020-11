Finalmente Iva Zanicchi ha lasciato l’ospedale presso cui era stata ricoverata per l’aggravarsi delle sue condizioni a causa del Covid-19. L’Aquila di Ligonchio è tornato alla solita vita, con, ovviamente, tutte le varie limitazioni del caso. Nel mentre, ha ringraziato i suoi numerosi sostenitori e rivelato come avrebbe contratto il virus.

Iva Zanicchi: contagiati pure il compagno e la sorella

La cantante ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Trascorse diverse settimane in costante apprensione, è guarita dal Coronavirus ed è stata dimessa dal centro ospedaliero. Come lei sono finiti contagiati pure il compagno e la sorella.

Un peccato di ingegnuità

Iva ha svelato in quale modo avrebbero fatto a contagiarsi poiché si trovava già in isolamento nella sua villa in terra brianzola. La donna ha affermato che, durante la cresima del nipote, avrebbero organizzato un “raduno familiare”.

Proprio quei raduni familiari dai quali i virologi e l’intera comunità scientifica consigliano di stare bene alla larga. La Zanicchi è consapevole di aver commesso un peccato di ingenuità.

In ansia per il fratello

Comunque hanno programmato un raduno familiare, per la cresima del nipote di sua sorella. I primi a stare male sono stati la figlia con il suo genero, dopo due giorni erano tutti malati, ha raccontato la Zanicchi. Malgrado la preoccupazione per le sue condizioni se le sia potute ormai lasciare alle spalle, Iva resterebbe in ansia per via del fratello che, oltre ad essere risultato positivo al Covid-19, avrebbe avuto delle malattie pregresse.

Iva Zanicchi grata per il sostegno

Il quadro clinico non era dei più rosei, così la cantante ha aggiornato puntualmente gli ammiratori una volta lasciato l’ospedale. In tanti si sono riversati sui social con messaggi ricolmi d’affetto e auguri nei suoi riguardi. La plurivincitrice del Festival di Sanremo non è mai stata lasciata sola dal popolo della rete ed è grata per il sostegno ricevuto.