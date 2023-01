Iva Zanicchi confessa: “Ecco perché raccontavo barzellette a Ballando con le stelle”

Iva Zanicchi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più popolari e chiacchierati del piccolo schermo italiano. Nel corso delle ultime ore il nome della cantante è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? L’ex concorrente di Ballando con le stelle ha rivelato il motivo per cui raccontava barzellette in trasmissione.

In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo’, Iva Zanicchi ha ripercorso la sua esperienza come ballerina a Ballando con le stelle ed ha fatto anche alcune rivelazioni riguardo il suo futuro lavorativo. La cantante si è ritenuto soddisfatta del percorso e dei risultati ottenuti nel programma di Milly Carlucci tanto da dichiarare:

Il mio bilancio a Ballando con le Stelle è più che positivo, al di là delle varie polemiche che credo lascino il tempo che trovano, mi sono divertita tantissimo. Ho ricevuto un riscontro di pubblico che forse non avevo mai avuto. La gente mi ferma per strada non soltanto per farmi i complimenti, ma anche per chiedermi delle mie barzellette. Oltre alle persone di una certa età, ho conquistato anche il pubblico di giovanissimi che mi vede una nonna rock. E la cosa mi fa enorme piacere.