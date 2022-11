Iva Zanicchi e il dramma del suo compagno: “Le ha pagate con il tumore”

Iva Zanicchi ha raccontato di dettagli intimi della sua vita privata, a Ballando con le stelle. Il suo compagno Fausto Pinna, dal 2020, combatte contro un brutto male.

L’uomo è dimagrito molto, ma nonostante tutto, Iva Zanicchi ha spiegato che sta abbastanza bene:

Lo scorso anno aveva parlato di miglioramenti del suo stato di salute. I marcatori tumorali si erano azzerati. Ora però la situazione è peggiorata. Tanto che Fausto Pinna non ha potuto accompagnare la compagna durante la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo.

Lo ha sempre definito un uomo forte, che nonostante la sua condizione vive con coraggio. Quel coraggio che molte volte è lui a dover dare a lei. Durante Oggi è un altro giorno, aveva confessato:

Lui è un uomo molto forte, ne parlo di questa cosa perché può essere di conforto per gli altri. Lui è talmente forte che a volte è lui che fa coraggio a me. Ha detto che non mi vuole lasciare sola, e fa bene ed ha ragione. Andremo via insieme quando sarà il momento. Ma tra 200 anni eh!