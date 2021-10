In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Gente’, Iva Zanicchi ha raccontato una disavventura di cui si è resa protagonista. Proprio durante il colloquio la cantante ha parlato della sua paura di volare. A causa del suo lavoro, però, la cantante è stata costretta a prendere molti aerei. Nonostante la sua paura di volare Iva trovava sempre il modo di tranquillizzarsi.

Per impedire che la paura di volare prendesse il sopravvento, Iva Zanicchi, quando deve volare, beve del whisky. Ciò è quanto dichiarato dalla cantante in un’intervista al settimanale ‘Gente’, svelando poi anche un divertente aneddoto. Bevendo del whisky per tranquillizzarsi, capitava spesso che questo le desse un po’ alla testa.

Proprio da qui inizia il suo racconto. Iva Zanicchi ha svelato che in passato, durante un viaggio in aereo, avrebbe dato fastidio ad un passeggero. Queste sono state le sue parole a riguardo:

C’era un prete e lo importunai chiedendogli come mai lui potesse confessare me ma io non lui. L’hostess mi prelevò e mi portò quasi di peso nella cabina di comando.

Stando dunque alle sue parole, quando la cantante ha iniziato a dare fastidio al sacerdote, le hostess sono state costrette a prelevarla di peso per placare il disagio creatosi in quel momento.

Iva Zanicchi protagonista di un nuovo show su Canale 5

Per chi non ne fosse a conoscenza, Iva Zanicchi sarà protagonista di un nuovo show che andrà in onda su Canale 5. Mediaset ha deciso di dedicare alla cantante due serate nella trasmissione che si chiamerà D’Iva.

Si tratta di uno show in cui protagoniste saranno anche le più belle voci della musica italiana. A riguardo Iva Zanicchi ha spiegato: