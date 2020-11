La famosa cantante Iva Zanicchi è ricoverata in ospedale, la donna positiva al COVID-19 ha la polmonite bilaterale

Brutte notizie per la famosa cantane Iva Zanicchi. La donna, in seguito alla sua positività da COVID-19, è stata ricoverata in ospedale. La cantante, con un video su Instagram, ha deciso dia aggiornare personalmente i fan sulle sue condizioni di salute.

Con voce tremante, Iva Zanicchi fa sapere di aver sviluppato una polmonite bilaterale per la quale è stato necessario il ricovero. Sotto alla didascalia video la donna ci tiene a ringraziare tutti per i tanti messaggi di affetto, ma non solo.

Nel video compaiono anche i suoi “angeli custodi”, ovvero gli infermieri. Il personale sta aiutando la donna a tenere sotto controllo la malattia offrendole le migliori cure mediche.

Purtroppo sono finita in ospedale, perché c’ho la polmonite bilaterale. Io sono fiduciosa, anche se gli altri che mi dicono che ce la farò, mi preoccupano un po’. Adesso sono abbastanza tranquilla comunque, anche se quando arriva la sera vado in crisi.

Nel video, anche il personale manda il sostegno necessario alla diva dello spettacolo. “Ma secondo voi morirò?” chiede la Zanicchi. Gli infermieri e il primato, in tuta da astronauta, come li chiama le, la tranquillizzano.

Qui mi curano bene, il personale è gentile con me. Godetevi questa giornata di sole bellissima e state attenti. Questi infermieri arrivano qui, con la tuta degli astronauti, giustamente perché si devono proteggere dal virus”.

Insomma, sono tanti i VIP che purtroppo sono finiti in ospedale a causa di questa tremenda malattia. In ultimo anche Carlo Conti sta facendo i conti con il Coronavirus. Pure lui è ricoverato al Careggi di Firenze, anche lui a tranquillizzato i fan facendo sapere che le sue condizioni non sono gravi.

In queste ore il Governo sta decidendo se altre regioni dovranno finire in zona rossa. Proprio ieri sera l’Ordine dei medici ha chiesto a gran voce un lockdown nazionale.