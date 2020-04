Ivan Cottini a Storie Italiane: lasciato dalla moglie, salvato dalla figlia Ivan Cottini, la dura confessione a Storie Italiane del ballerino malato di sclerosi multipla: “Lasciato dalla moglie, mi ha salvato mia figlia”

Ivan Cottini, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, ha voluto raccontare cosa gli è successo in questi ultimi mesi. Il ballerino malato da tempo di sclerosi multipla, ha confessato di essere stato lasciato dalla moglie Valentina poco dopo la sua esibizione a Sanremo. Ivan Cottini ha poi detto di essere riuscito a superare questo periodo buio grazie a sua figlia Viola.

Ivan Cottini, il ballerino che ha commosso tutti salendo sul palco del Festival di Sanremo per ballare, nonostante la sua malattia, ha voluto condividere con i suoi fan il dolore causatogli dalla separazione dalla moglie Valentina. Invitato da Eleonora Daniele a Storie Italiane, Ivan Cottini ha detto di essere d poco un padre separato.

L’ex ballerino di Amici di Maria de Filippi combatte da molto tempo con la sclerosi multipla ma ha deciso di non abbattersi. Fino a poco tempo fa, ha detto di aver avuto affianco la moglie Valentina ma che ultimamente il loro rapporto si era incrinato e lei lo ha lasciato.

Tutto è accaduto poco dopo la sua esibizione a Sanremo. Ivan Cottini ha ammesso davanti ad Eleonora Daniele:

“Sinceramente se non avessi avuto mia figlia Viola in questo isolamento, un affetto vicino nel quale rifugiarmi e trarre forza, mi sarei lasciato andare”.

Il duro sfogo del ballerino è stato commovente. Per lui non deve essere stato facile ma ha cercato dentro di sé la grinta e forza per andare avanti.

“Dopo Sanremo sono diventato un papà separato. Non è facile per me parlarne ma mi ha lasciato. Quando le storie finiscono purtroppo le colpe sono sempre di entrambi, solo che la cosa è arrivata tutta così veloce, subito con la quarantena e ho avuto poco spazio di manovra. Per me è stato davvero doloroso”.

Ivan Cottini condivide spesso frammenti della sua vita sul suo profilo Instagram. Della figlia Viola che ha compiuto 5 anni, il ballerino ha detto:

“Mi dà tantissima forza, non immagini i casini che combiniamo assieme alla nonna. Mia figlia mi ha salvato per la seconda volta. Guardiamo i cartoni insieme e proviamo a ballare, tutto tra una terapia e l’altra per la mia malattia. L’importante è saper ripartire anche se ci vorrà tempo. Lo devo fare per Viola”.

Siamo sicuri che Ivan Cottini abbia la forza di superare questo nuovo ostacolo sulla sua strada, con la stessa grinta che lo ha aiutato ad andare avanti fino ad adesso.

E, sicuramente, la figlia Viola lo aiuterà a rialzarsi…