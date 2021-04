Wanda Nara e la frase che ha fatto infuriare il web: “Non ho tempo di pettinarmi”

Wanda Nara, showgirl e procuratrice sportiva, in questi giorni si ritrova al centro di alcune riflessioni. La moglie di Mauro Icardi, infatti, in queste ore è al centro del gossip. Lo sfogo dell’argentina contro la didattica a distanza non è piaciuto ad alcune mamme che si trovano nella sua stessa situazione.

La didattica a distanza sta dimostrando di essere un vero e proprio problema soprattutto per le famiglie numerose. La situazione non è diversa neanche per Wanda Nara. La showgirl argentina, infatti, con 5 figli in casa costretti alla didattica a distanza si è lasciata andare sui social ad uno sfogo contro le lezioni online.

La moglie del calciatore Mauro Icardi ha pubblicato uno scatto che ritrae i figli durante la didattica a distanza. Chi sulla scrivania, chi sul letto con cuffie, quaderni e matite, l’influencer ha accompagnate agli scatti la seguente didascalia:

Dietro di loro mi ritrovo io senza tempo per pettinarmi o cambiare dalle 8 del mattino fino alla fine delle lezioni online. Grazie a questa pandemia ho scoperto che la mia pazienza e quella di tutte le mamme è infinita. La mia ammirazione e i miei applausi per questo piccolo grande titolo, mamme.

Lo sfogo di Wanda Nara sembra essere piaciuto molto a tutte quelle mamme che si ritrovano nella sua stessa situazione. Queste, dunque, ha riempito di like e apprezzamenti l’influencer argentina. D’altra parte, però, c’è chi ha invitato ad una riflessione riguardo le frasi di Wanda Nara contro la didattica a distanza.

Infatti, la situazione della famiglia Icardi è senza dubbio diversa da quella di altre famiglie. Oltre ad avere una casa grande in cui i 5 figli possono distribuirsi nelle varie stanze, la famiglia ha la possibilità di avere a disposizione gli strumenti elettronici per lo svolgimento delle lezioni online.

Per cui, nonostante l’appoggio di molte mamme che hanno apprezzato lo sfogo della modella, altri hanno invitato alla riflessione dal momento che sì, le difficoltà date dalla DAD rappresentano un problema che riguardano tutti. Alcuni, però, hanno trovato esagerato lo sfogo della modella dal momento che i disagi creati dalla pandemia vanno sicuramente oltre il non avere tempo di non pettinarsi i capelli.