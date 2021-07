Guai in vista per Wanda Nara. La moglie e procuratrice del calciatore Mauro Icardi rischia fino a tremila euro di multa per non aver badato al divieto di balneazione nella Grotta Azzura a Capri. L’influencer ha immortalato e poi condiviso i tuffi sulla sua pagina Instagram. Peccato, però, che in quelle acque è vietato tuffarsi.

Qualche giorno fa la famiglia Icardi si è recata a Capri per trascorrere le vacanze estive. Wanda Nara, moglie e procuratrice del noto calciatore Mauro Icardi, non ha perso occasione per immortalare i momenti del suo soggiorno in questo paradiso per poi condividerli sui social. Tra le tante immagini pubblicate, però, una potrebbe costarle molto cara.

In una Instagram Storie, infatti, l’influencer e modella ha immortalato il momento in cui si gode un bagno nelle meravigliose acqua della Grotta Azzurra. Il tutto seguito dal brano di Domenico Modugno ‘Volare’. Fin qui nulla di strano, se non per il fatto che in quelle acqua è vietato tuffarsi.

Infatti, c’è un’ordinanza specifica della Capitaneria di Porto di Napoli che ha imposto il divieto di balneazione nelle acqua della Grotta Azzurra a Capri. Proprio per non aver rispettato tale divieto, ora la moglie e procuratrice di Mauro Icardi rischia fino a tremila euro di multa.

Sembra che Wanda Nara non sia l’unica a non rispettare il divieto di balneazione imposto dalla Capitaneria del Porto di Napoli. Molti, infatti, sono coloro che non resistono a tuffarsi in queste splendide acque e poi condividere il tutto sui social.

Anche la modella tedesca Heidi Klum nel 2019 era stata sanzionata insieme al marito per aver fatto il bagno in queste splendide acque. Non solo vip, ma anche gente comune che non appartiene al mondo dello spettacolo non resiste e si gode i tuffi e l’acqua di questo posto bellissimo nonostante i divieti imposti.