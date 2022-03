Nelle ultime ore non si parla d’altro del pugno che Will Smith ha dato a Chris Rock durante la notte degli Oscar 2022. Ma perché? L’attore ha difeso la moglie Jada Pinkett Smith dopo una battuta fuori luogo.

L’attrice ha i capelli rasati a causa dell’alopecia, con la quale combatte dal 2018. Oggi ride della sua condizione ed ha imparato a conviverci, ma la battuta di Chris Rock non ha affatto divertito suo marito Will Smith.

Il comico presentatore, riferendosi alla testa rasata della donna, ha scherzato dicendo: “Ti stai preparando per Soldato Jane 2, non vedo l’ora”.

Jada Pinkett Smith ha sempre parlato apertamente della sua alopecia, prendendo la cosa con ironia davanti al mondo televisivo. Inizialmente indossava un turbante, ma poi ha deciso di mostrasi per quella che è, con la testa rasata.

Sembra che sono stata operata alla testa o qualcosa del genere. Io e questa alopecia diventeremo amici, punto.

La moglie di Will Smith ha raccontato che si è ritrovata ciocche di capelli tra le mani, mentre faceva la doccia. La paura è stata molta, ha realizzato che stava per diventare calva, ma alla fine ha accettato la sua malattia.

Nel 2018, dopo che aveva scoperto dell’alopecia, Jada aveva spiegato pubblicamente:

Mi hanno fatto un sacco di domande sul perché io porti il turbante, la risposta è che ho un problema di perdita di capelli. Un giorno, all’improvviso, ho dovuto affrontare questo problema. Che era impossibile da nascondere, così ho deciso di condividerlo con tutti. Sulle zone calve posso metterci degli strass o delle coroncine. Arrivata a questo punto, ho imparato a sorriderci sopra, anche perché non ci sono altre alternative. Prendermi cura della mia chioma era uno splendido rituale di bellezza. Ma cosa fai quando scopri di non avere più scelta? Sotto la doccia sono rimasta con una ciocca di capelli in mano, ho davvero tremato dalla paura.

Il gesto di Will Smith ha fatto molto discutere sul web ed è stato molto criticato. L’attore si è scusato in lacrime, affermando di “fare cose folli per questo amore”. Il mondo del cinema sembra averlo già perdonato, bisognerà ora attendere se le sue scuse basteranno anche per l’Academy.

Will Smith ha vinto il premio come miglior attore protagonista.