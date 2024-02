Jalisse a Sanremo 2024, il ritorno a sorpresa insieme al maestro Beppe Vessicchio

A sorpresa appaiono come per "magia" i Jalisse, il duo che vinse il Festival di Sanremo nel 1997 e ricordati da tutti per la loro 'Fiumi di Parole'.

Questa sera ha preso il via la quarta serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024. Si tratta della serata che, tradizionalmente, è dedicata ai duetti e alle cover. Anche la conclusione di questa serata che, come la prima, vedrà l’esibizione di tutti i 30 partecipanti al Festival, è programmata per giungere in tarda notte. La sorpresa più bella la fanno loro, i Jalisse, il duo più amato e, spesso, anche dimenticato d’Italia.

Lorella Cuccarini, affianca la conduzione di Amadeus, portando un tocco di vivacità all’Ariston. Sangiovanni è stato il primo ad aprire la serata, mentre la chiusura è stata affidata a Renga e Nek, rispettivamente.

Tra gli ospiti della quarta serata di Sanremo figurano gli attori del cast di Mameli, il Dj Gigi D’Agostino, Arisa, Elena Sofia Ricci, Buy e, come anticipato, i Jalisse. Dopo 27 anni, i Jalisse hanno fatto il loro ritorno a Sanremo. Dopo un’intera giornata di speculazioni e rumors sul ritorno del duo è giunta la tanto attesa “ospitata”. Per anni il duo ha tentato di partecipare al Festival candidando una propria canzone, finendo, però, sempre rifiutati dalla direzione artistica.

Tra continue conferme e smentite sulla loro partecipazione, è stato infine Fiorello a svelare il mistero con un divertente numero di magia all’Ariston. Con un lenzuolo rosso, lo showman ha fatto apparire il duo con un ennesima sorpresa: il duo è “apparso” insieme al maestro Beppe Vessicchio. Fiorello ha annunciato anche l’ingresso sul palco sotto la direzione di Vessicchio, mettendo fine a una lunga attesa durata troppo.

I Jalisse, il duo composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian, nel 1997 ha vinto il Festival di Sanremo, nella categoria Big. Il brano, che conoscono praticamente tutti, s’intitolava Fiumi di parole e hanno partecipato con lo stesso brano all’Eurovision Song Contest che si è tenuto successivamente a Dublino, classificandosi al quarto posto.

Secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che la coppia si stesse già aggirando per la città ligure da alcuni giorni per registrare uno spot pubblicitario. Prima dell’apparizione a Sanremo, i Jalisse non avevano mai confermato ufficialmente la partecipazione alla kermesse sanremese.