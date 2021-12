Omicidio in California, la nota manager di fama internazionale Angela Kukawski è stata trovata morta nel bagagliaio della sua auto

È un vero e proprio giallo ciò che è successo alla nota manager Angela Kukawski, è stata trovata senza vita nel bagaglio della sua auto. Il marito di 49 anni è in arresto ed è accusato del suo omicidio. Tuttavia, la vicenda sembra essere ancora avvolta nel mistero.

CREDIT: INSTAGRAM

Un lutto drammatico e straziante, che ha spezzato i cuori di migliaia di persone. Tanti cantanti di grande fama internazionale in queste ore stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social.

Angela Kukawski, conosciuta con Angie, era una famosa agente di grandi artisti. Aveva 55 anni e 5 figli, a cui tutti dicono che era molto legata. Faceva il possibile per loro.

Il dramma è avvenuto esattamente lo scorso 22 dicembre, a Van Nuys, in California. I suoi cari hanno denunciato la sua scomparsa e gli agenti hanno avviato sin da subito le ricerche.

Solo poco tempo dopo, hanno trovato la sua auto nel parcheggio di un supermercato. Tuttavia durante la perquisizione del mezzo, hanno fatto la terribile scoperta. Il corpo della donna era nel bagagliaio.

Secondo le prime informazioni emerse, sembra trattarsi di omicidio, poiché aveva delle gravi ferite sul corpo. Ora molto probabilmente verrà eseguita l’autopsia, per stabilire l’esatta causa della sua morte.

L’uomo fermato per l’omicidio di Angela Kukawski e la sua carriera

Solo pochi giorni dopo è arrivato un aggiornamento sulla triste vicenda. Il marito della famosa manager, Jason Baker di 49 anni, è in arrestato per l’omicidio della moglie. Ora è in carcere e il giudice ha fissato una cauzione di 2 milioni di dollari.

Per gli agenti è lui il colpevole dell’omicidio. Infatti secondo fonti vicine alla famiglia, i due stavano avendo dei problemi. Inoltre, credono che l’uomo l’abbia uccisa nella sua abitazione e poi abbia messo il corpo nel bagaglio dell’auto.

Angela Kukawski era un’agente di fama internazionale. Negli anni ha collaborato con artisti come Nicki Minaj, Kenye West e Offset. Tanti cantanti e rapper in queste ore, dopo essere venuti a conoscenza della triste e straziante perdita, hanno deciso di scrivere dei messaggi di cordoglio sui social. Un lutto per tutti devastante.