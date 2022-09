La leggendaria attrice Jane Fonda ha il cancro. È stata proprio lei ad annunciarlo sul suo account ufficiale Instagram. Le hanno diagnosticato il linfoma non-Hodgkin.

Si tratta di un tumore che nasce nel sistema linfatico, nei tessuti e nelle cellule che hanno il compito di difendere l’organismo.

L’attrice ha confessato di sentirsi fortunata anche perché grazie alla sua assicurazione sanitaria, può ricorrere all’aiuto dei migliori medici e dei migliori trattamenti.

Mi rendo conto, ed è doloroso, di essere privilegiata in questo. Quasi tutte le famiglie in America hanno avuto a che fare con il cancro in un momento o nell’altro e troppe non hanno accesso all’assistenza sanitaria di qualità che sto ricevendo e questo non è giusto.