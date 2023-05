Jasmine Carrisi pronta a partecipare al GF Vip ma ad una condizione: ecco quale

Jasmine Carrisi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati dalle pagine di cronaca rosa. In questi giorni il nome della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso sta occupando i giornali di gossip per alcune rivelazioni fatte sulla sua possibile partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Jasmine Carrisi sarà una delle protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip? In questi giorni la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Nuovo’ dove ha rivelato che parteciperebbe al reality condotto da Alfonso Signorini ad una sola condizione: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Queste sono state le parole della figlia di Al Bano a riguardo:

Se è un’esperienza che mi incuriosisce oppure no? Sì, ma vi prenderò parte quando avrò una carriera consolidata, come ha fatto papà con i reality. Oggi comunque la mia priorità resta la musica.

E, continuando, Jasmine Carrisi ha proseguito la sua intervista con queste parole:

Accanto a me ho anche mia madre. Mi dà consigli sia per la carriera musicale sia per quella televisiva, è quasi come se fosse la mia manager. Chi meglio di lei può darmi le indicazioni più giuste per questo settore?!