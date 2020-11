L'attore, oggi star internazionale, parla per la prima volta dei problemi finanziari avuti in passato

Se vi diciamo Jason Momoa potrebbe sfuggirvi il nome. Ma se per indicarlo usiamo quello del personaggio interpretato in Game of Thrones, una delle serie tv più seguite e apprezzate dell’ultimo decennio, allora probabilmente tutto vi tornerà. Nelle saga di George R.R. Martin traslata sul piccolo schermo è Khal Drogo, potente signore della guerra, appartenente alla temibile comunità nomade dei Dothradi e marito di Daenerys Targaryen.

Jason Momoa: dalle stalle alle stelle

La notorietà raggiunta grazie al ruolo ricoperto in Game of Thrones sicuramente gli schiuderà parecchie porte nel corso della carriera. Tuttavia, prima di ottenere la parte nel vincente progetto televisivo il 41enne sarebbe stato ricoperto di debiti.

Squattrinato e privo di un manager

Per la prima volta Jason Momoa, oggi attore di caratura internazionale, ha confessato che in passato avrebbe affrontato dei grossi problemi economici. Non riusciva ad arrivare a fine mese – ha esordito -, non era in grado di pagare le bollette.

Addirittura gli è toccato rinunciare per almeno 3 o 4 anni ad un manager. Proprio a causa della mancanza di qualcuno che ne potesse curare gli interessi in ambito professionale, Momoa avrebbe incontrato parecchi ostacoli alla ricerca di una parte.

Il rapporto con Lenny Kravitz

Jason Momoa è dal 2017 unito in matrimonio alla collega Lisa Bonet, madre dei suoi due figli Nakoea-Wolf e Lola. L’attrice è stata moglie in passato della rockstar Lenny Kravitz, da cui ha avuto, giovanissima, la figlia Zoe, oggi 31enne. Momoa ha un ottimo rapporto con l’ex compagno della Bonet, tant’è che in più occasioni i due si sono fotografati insieme sui social, come una qualsiasi famiglia allargata. La stessa Zoe ha un feeling eccellente con Jason.

Jason Momoa: consacrazione mondiale con Aquaman

In seguito alla popolarità riscossa da Game of Thrones Jason Momoa è riuscito a risollevare la propria condizione finanziaria. E il kolossal cinematografico Aquaman gli è valso la consacrazione mondiale.