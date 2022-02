Una gioia immensa per Jason Statham e Rosie Huntington - Whiteley: la coppia ha appena accolto in casa la loro seconda figlia

Una gioia incalcolabile per una delle coppie più glamour e amate di tutto lo star system americano e mondiale. Jason Statham e sua moglie, la bellissima modella e attrice Rosie Huntington – Whiteley, infatti, sono da pochi giorni diventati genitori per la loro seconda volta. La bimba, che si chiama Isabella James, è venuta al mondo lo scorso 2 febbraio.

Non è così solito che i due pubblichino momenti della loro privata sui social, ma in questo caso si può dire che hanno fatto un’eccezione. Così come quando, lo scorso agosto, avevano annunciato al mondo la scoperta della cicogna in arrivo.

“Taaa Dahhh! Secondo Round!!!“, aveva scritto Rosie Huntington – Whiteley a corredo di una serie di fotografie pubblicate sul suo profilo Instagram. Tra i tanti scatti che mettevano in risalto i suoi look sempre alla moda, ce n’era uno che, in risalto, metteva qualcos’altro: un bel pancino.

Immediatamente il post era stato invaso da centinaia di migliaia di like e commenti, di amici parenti e semplici fan, tutti uniti nel congratularsi per il lieto evento. Tra i tanti commenti spuntavano anche quelli di Chiara Ferragni, Nina Dobrev e tante altre personalità del mondo dello spettacolo.

Oggi, a nove mesi di distanza, il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. La coppia vip, con qualche giorno di ritardo, ha annunciato che quella creatura tanto aspettata è finalmente venuta al mondo.

Nella foto pubblicata dalla modella si vede una culla, dalla quale spunta una manina. La manina della piccola Isabella James Statham, nata il 2 febbraio.

Jason Statham e Rosie Huntington – Whiteley

Credit: Rosie HW – Instagram

Jason Statham non ha certo bisogno di grosse presentazioni. È uno degli attori più conosciuti e apprezzati di Hollywood e del mondo. Lei, invece, oltre che qualche interpretazione in film di alto livello, segue quella che è la sua professione primaria, quella di modella.

Celebri i suoi ruoli in “Transformers 3” di Michael Bay e “Mad Max – Fury Road”, diretto dal regista George Miller. Ma ancora più famose le sue apparizioni nelle copertine delle riviste di moda più importanti nel mondo e il suo essere il volto principale dello stilista Burberry.

Credit: Rosie HW – Instagram

I due si erano conosciuti nel 2010 e già nel 2017 avevano coronato il loro amore con la nascita del loro primo genito, il piccolo Jack Oscar, che ora sta per compiere 5 anni.