Da qualche giorno si è diffusa in tutto il mondo la notizia della morte di James Michael Tyler. È stato uno dei protagonisti di Friends, iconica sit com statunitense degli anni ’90 e 2000. alcuni mesi fa aveva annunciato di avere un tumore. Una malattia che alla fine ha avuto purtroppo la meglio su di lui. Davvero commovente il ricordo di Jennifer Aniston e di tutti gli altri compagni di set.

Ho un cancro avanzato alla prostata, per questo non ero presente fisicamente alla reunion. Ora il tumore è al quarto stadio. Il cancro l’ho scoperto nel settembre del 2018, poi si è diffuso alle ossa e alla colonna vertebrale. Sto proseguendo la chemioterapia, non posso più camminare per una paralisi alla parte inferiore del corpo.