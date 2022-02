Una gioia infinita per la star hollywoodiana Jennifer Lawrence. La giovane attrice, amatissima dal pubblico di tutto il mondo, ha infatti dato alla luce il suo primo bebè. A riportare la notizia, il sito americano TMZ. I profili social dell’attrice e i suoi portavoce ancora non confermano la notizia, ma la nascita è avvenuta nei giorni scorsi a Los Angeles.

Dopo 9 mesi di trepidante attesa, la Lawrence, una delle attrici più apprezzate di Hollywood, Jennifer Lawrence, ha dato alla luce il suo primo bebè.

A riportare la notizia ci ha pensato il sito americano TMZ, ma i neo genitori ancora non hanno svelato il sesso e il nome del nascituro. Una scelta non troppo insolita, quella della coppia vip, che ha scelto di vivere questo momento in intimità, senza coinvolgere il pubblico.

D’altronde lo avevano fatto anche durante tutta la gravidanza, periodo durante il quale, a parte alcune foto dei paparazzi, il discorso non è stato minimamente affrontato dai neo sposini.

A confermare che l’attrice fosse in dolce attesa, infatti, non era arrivato nessun annuncio. La rivista People aveva pubblicato alcune foto della coppia e lei compariva con un pancino ormai abbastanza evidente.

Nei mesi successivi, poi, Jennifer aveva partecipato ad eventi in cui mostrava il pancione ormai cresciuto. Come nel dicembre scorso, alla premiere del film Don’t Look Up.

Chi è il marito di Jennifer Lawrence

A donare a Jennifer la gioia di diventare mamma per la prima volta, è stato Cooke Maroney. Lui è il proprietario di una galleria d’arte che porta il suo nome ed ha conosciuto Jennifer nel giugno del 2018, grazie ad un’amica in comune.

Da allora non si sono praticamente più separati, convolando a nozze, celebrate nel Rhode Island, nell’ottobre del 2019.

Riguardo a Jennifer Lawrence ci sarebbe molto da dire. Ha solo 32 anni eppure è già una delle star più apprezzate e pagate di Hollywood.

La sua carriera da attrice è iniziata un po’ per caso, quando uno scout l’ha notata per strada e l’ha convinta a trasferirsi a Los Angeles per lavorare.

Decine i film di successo in cui ha lavorato, ma quelli che hanno riscosso più successo sono X-Men, la trilogia di Hunger Games e Joy. Grazie a quest’ultimo, è riuscita a vincere un Golden Globe, un premio Oscar e molti altri riconoscimenti.