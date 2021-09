Jennifer Lopez a Venezia: la caduta di stile che non è passata inosservata

Jennifer Lopez è stata la protagonista indiscussa della sfilata veneziana realizzata da Dolce&Gabbana. La regina del pop, con il suo stile barocco e fiorato, ha fatto invidia a tutti. Oltre che essere una delle protagoniste indiscusse della sfilata veneziana, la regina del pop si è resa protagonista anche di una vera e propria caduta di stile.

J. Lo è sbarcata a Venezia in occasione della sfilata organizzata da Dolce&Gabbana domenica scorsa. La regina del pop ha senza dubbio attirato l’attenzione dei giornalisti grazie al suo look fiorato. Peccato però che la nuova fiamma di Ben Affleck si sia resa protagonista di una caduta di stile. Nonostante J.Lo abbia dato il meglio di lei, un retroscena potrebbe compromettere la sua immagine a Venezia.

La caduta di stile di Jennifer Lopez a Venezia

Siete curiosi di sapere qual è stato l’inconveniente? Dai numerosi video che circolano in rete sul look glamour della regina del pop, si può benissimo osservato un cartellino, sicuramente dimenticato, che fuoriesce dalla mantella a fiori.

Nonostante il look sfoggiato a Venezia da Jennifer Lopez in occasione della sfilata di Dolce&Gabbana, un dettaglio non è passato inosservato. Sul web, infatti, stanno circolando numerosi immagini che ritraggono la regina del pop salire su un taxi acqueo di Venezia.

Osservando tali immagini, gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare un cartellino ancora appeso alla mantella fiorata indossata da J.Lo. Un dettaglio a cui inizialmente nessuno aveva notato ma che successivamente si è trasformato in un vero e proprio caso.

Il popolo del web, infatti, non ha potuto fare a meno di sottolineare la dimenticanza dell’outfit glamour sfoggiato a Venezia da Jennifer Lopez. Nonostante questa piccola caduta di stile, c’è comunque da dire che J.Lo si conferma ancora una volta un’icona di stile e di eleganza, sempre pronta a lasciare tutti a bocca aperta.