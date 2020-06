Jeremias Rodriguez lancia un messaggio per Stefano De Martino?

Non si arrestano le indiscrezioni sulla presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i due sono ai ferri corti e ora interviene anche il fratello minore della showgirl argentina Jeremias Rodriguez.

Il giovane ha postato una storia su Instagram piuttosto criptica ed enigmatica, i fan si sono subito chiesti se quelle parole così importanti fossero rivolte all’ex cognato Stefano De Martino. Jeremias ha scritto una semplice frase, ma ha fatto già discutere parecchio:

“Per amare devi sapere che avere non è amore”, che sia un riferimento al brutto periodo che sta passando la sorella (amatissima) Belencita? Jeremias è sempre stato molto protettivo sia nei confronti di Belen, ma anche verso Cecilia Rodriguez.

Da qualche giorno infatti la famiglia dell’argentina si è unita al suo dolore e ha preso le distanze da Stefano Martino: tutti e tre i fratelli Rodriguez hanno tolto il “segui” al ballerino napoletano che ancora non sembra reagire a tutto il vociferare.

Solo in un’intervista rilasciata in occasione del ritorno in TV con Made in Sud lo “scugnizzo” napoletano ha specificato di voler ancora riservare la sua privacy in questo momento difficile e confusionario:

“Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata“.

Belen Rodriguez invece ha rotto il silenzio sin da subito spiegando che non sta passando proprio un bel periodo, l’argentina ha anche specificato che non si aspettava di rivivere questa situazione, queste parole sarebbero anche una conferma al presunto tradimento da parte del papà di Santiago?