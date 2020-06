Belen Rodriguez sotto un video di Stefano De Martino: “perfidia” Non si placano gli animi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la showgirl argentina ieri sera si è fatta scappare una storia molto esplicativa: la foto

Non si placano gli animi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le speranze che i due tornano insieme si spengono giorno per giorno. Ieri sera la showgirl argentina ha forse voluto lanciare un messaggio forte e chiaro all’ex marito, è bastata una parola per scatenare i fan.

L’episodio risale a ieri sera, il piccolo Santiago stava vedendo la TV con sua mamma quando in televisione è apparso proprio il padre del piccolo. La reazione di Belen è stata immediata tanto che, sotto al suo viso, ha scritto “perfidia”.

La storia Instagram è scomparsa dopo qualche minuto, ma cosa avrà voluto comunicare ai suoi follower? Sicuramene lo scatto non è stato fatto a caso, ma c’è stato un errore nel pubblicarlo? Al momento non ci sono aggiornamenti ufficiali sulla loro (ex) love story.

Quel che è certo è che Belen è scappata dalla città di Milano e sta trascorrendo questi giorni in una villa con piscina insieme al bimbo e ai suoi migliori amici, tra cui Mattia Ferrari. La donna non ha specificato niente di più in merito alla crisi con il marito.

Qualche giorno fa lei stessa ha postato un video su Instagram spiegando che non sta vivendo affatto un bel periodo, ma smentendo ogni coinvolgimento con Andrea Iannone. Nelle ultime ore inoltre, la famiglia di Belen ha preso le distanze da Stefano De Martino che però non ha perso occasione per lasciare qualche like ad Emma Marrone.

Stefano De Martino ha rilasciato poche ore fa un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni in occasione del suo ritorno in tv con Made in Sud, tuttavia ha fatto anche riferimento alla crisi di questo periodo, ma ha anche spiegato che non è intenzionato a mettere in piazza la sua vita privata.