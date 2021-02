Jeremy Chan, chi è lo chef più bello al mondo che ha fatto innamorare migliaia di donne?

Oltre che ai fornelli, sa conquistare le donne anche con il suo fascino irresistibile. Si chiama Jeremy Chan ed è lo chef più bello al mondo. Il giovane è nato in Inghilterra nel 1987 ed ha 33 anni. La madre è canadese, mentre il padre è cinese. Sin da piccolo Jeremy Chan inizia a girare il mondo, vivendo tra Stati Uniti, Canada e Regno Unito.

Jeremy Chan: il ristorante fondato con l’amico d’infanzia

Il destino lo conduce a Londra, dove gestisce il ristorante stellato Ikoyi. Lo chef ha ottenuto i favori della critica con una cucina che trae spunto dall’Africa. L’ispirazione viene dall’amico d’infanzia e socio, Iré Hassan-Odukale, nigeriano di Lagos ma cresciuto in Inghilterra.

Laurea a Princeton

Nella vita tutto avrebbe immaginato Jeremy tranne che finire in una cucina. Nato nel North West dell’Inghilterra da madre insegnante di danza e da padre avvocato, trascorre l’infanzia viaggiando per vari Paesi. Un lungo periodo lo trascorre prima negli Stati Uniti e poi ad Hong Kong.

Gli piace studiare e fin da tenera età si dedica allo studio delle lingue, dell’arte e della scienza. In seguito accede a Princeton, una delle università più prestigiose in assoluto. Nel New Jersey consegue la laurea in Lingue e Filosofia con lode. Il titolo gli serve a poco. Ultimato il percorso accademico, infatti, si trasferisce in Spagna, dove lavora come analista finanziario.

Mix di influenze

Presto capisce, però, che nemmeno questa è la sua vocazione. Il suo interesse è la cucina e già da bambino, per via delle differenti etnie dei genitori, è entrato a contatto, con diverse specialità gastronomiche.

Jeremy Chan: la prima Stella

Da autodidatta frequenta le cucine dei migliori cuochi al fine di soddisfare ogni curiosità e si avvia alla gavetta, che durerà appena 4 anni. In seguito, apre nel cuore di Londra un ristorante, insieme all’amica d’infanzia, ed è subito successo: la Guida Michelin gli assegna, ad un anno dall’inaugurazione, la prima Stella. Jeremy Chen conta su un discreto seguito pure sui social, con oltre 60 mila follower, ed è stato peraltro ospite ad una puntata di Masterchef Italia.