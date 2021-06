Tutti lo abbiamo conosciuto come il Ken umano ma Rodrigo Alves ha voluto spingersi oltre fino a diventare donna, diventando Jessica Alves. Moltissimi sono stati gli interventi chirurgici effettuati per raggiungere questo risultato e, nonostante le numerose critiche ricevute, Jessica sembra essere contenta di tutti i suoi cambiamenti.

Senza ombra di dubbio è stato uno dei personaggi più chiacchierati e criticati degli ultimi anni. Stiamo parlando del 37enne brasiliano britannico, conosciuto da tutti come il Ken umano, e che ha voluto intraprendere il cambiamento verso la femminilità. Ad oggi, dopo ben 75 interventi chirurgici, Jessica Alves sembra aver completato finalmente la sua transizione.

Per raggiungere tali risultati, Jessica Alves ha effettuato numerose operazioni chirurgiche che hanno senza ombra di dubbio stravolto il suo aspetto. Inutile dire, inoltre, come moltissimi degli interventi subìti dall’ex Ken umano hanno contribuito a mettere in pericolo la sua stessa vita. In totale il 37enne brasiliano britannico ha effettuato 75 interventi chirurgici.

Jessica Alves, tutti gli interventi subìti

Tra le tante operazioni, possiamo ricordare l’introduzione di protesi alle gambe e agli addominali accompagnati da interventi effettuati per tonificare le braccia. Non dimentichiamo il trapianto di capelli e il trattamento intensivo anti rughe a cui sono seguiti operazioni al setto nasale e interventi di liposuzione a corpo, gambe e mandibola.

Ma non è finita qui. Ora che ha completato la sua transizione verso la femminilità, Jessica Alves di recente ha espresso uno dei suoi desideri più grandi. Stando alle sue parole, la 37enne è fortemente desiderosa di diventare mamma. Sembra dunque che Jessica Alves sia pronta nuovamente a far discutere.

Senza ombra di dubbio rimane uno dei personaggi più chiacchierati e criticati degli ultimi tempi. Le numerose critiche ricevuto hanno portato Jessica a togliere la possibilità a tutti i suoi followers sui social di commentare gli scatti da lei condivisi. Anche nei salotti televisivi, Jessica Alves è stata oggetto di critiche da parte di tutti gli ospiti dei programmi. Nonostante le critiche, Jessica va avanti per la sua strada non badando ai commenti negativi che riceve giornalmente.