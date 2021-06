Jessica Alves inarrestabile e si prepara a subire una nuova operazione. Questa volta, però, l’intervento che l’ex Ken umano si prepara ad affrontare non c’entra nulla con la chirurgia estetica. Infatti, come lei stessa ha dichiarato, Jessica Alves dovrà subire un’operazione allo stomaco. Ecco le parole rilasciate dall’ex Ken umano.

L’operazione si svolgerà al Mono Obesity Clinic e Jessica ammette di essere molto spaventata dall’intervento. Queste sono state le sue parole:

Questo è più complesso e legato alla salute. Mi stanno tagliando lo stomaco e mi rimarrà solo il 25 per cento del mio stomaco. Spero che dopo inizierò a perdere peso.

L’intervento che dovrà affrontare Jessica Alves riguarda dunque motivi di salute. In seguito all’ingrossamento del seno fatto in una precedente operazione, il suo peso è aumentato. Scopo del nuovo intervento, dunque, sarà quello di eliminare una parte del suo stomaco in modo da iniziare a perdere peso.

Jessica non nasconde lo spavento che prova in vista dell’operazione. L’ex Ken umano, infatti, ha svelato la sua paura più grande, quella di morire durante un intervento chirurgico. Per il momento non c’è nulla da temere. Stando alle sue parole, le condizioni di salute di Jessica Alves sono buone e le permettono di procedere con l’operazione.

Queste sono state le sue parole:

Ho fatto tutti gli esami e la mia salute è buona. Controllano tutto: cuore, respiro ed esami del sangue. Mi è stato diagnosticato l’obesità in quanto peso 101 kg. Sono davvero.

Ma a contribuire al suo aumento di peso sono stati anche gli ormoni che hanno aumentato l’appetito e rallentato il metabolismo. A riguardo, Jessica Alves ha dichiarato: