Jessica Alves ha un nuovo fidanzato? L’indiscrezione

Senza alcuna ombra di dubbio Jessica Alves è uno dei personaggi televisivi più chiacchierati nel mondo dello spettacolo. Dopo aver rivelato il suo desiderio di diventare mamma, sembra che la donna abbia trovato un nuovo fidanzato. Scopriamo insieme tutti i dettagli della vicenda.

Jessica Alves non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la donna è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune immagini emerse in rete. Dagli scatti in questione si ipotizza che abbia trovato la serenità con un uomo misterioso.

Qualche giorno fa, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”, Jessica Alves aveva confessato il suo desiderio di diventare mamma. La donna era in cerca di qualcuno con cui poter costruire una famiglia e sembra che ad oggi il suo sogno si stia realizzando.

Infatti, il personaggio televisivo è stato avvistato nella città di Roma in compagnia di un uomo di cui attualmente non conosciamo l’identità. Ad attenuare ogni minimo dubbio è stato uno scatto in cui appare Jesica Alves con indosso un abito attilatissimo rosa dalle tonalità fluo. Nella foto in questione, appare un uomo misterioso indossare una semplice camicia abbinata ad un bermuda

Jessica Alves: il desiderio di diventare mamma

In una recente intervista, l’ex Ken umano aveva affermato di coler diventare mamma. Alla luce di questo è alla ricerca di un uomo italiano per potere fare un figlio. Tuttavia, la donna ha escluso la possibilità di costruire una famiglia insieme a Giacomo Urtis. Queste sono state le sue parole: