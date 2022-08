Jessica Alves vuole diventare mamma: ” Cerco un uomo italiano”

Jessica Alves sta cercando un uomo italiano per diventare mamma, ecco tutti i dettagli

Senza alcuna ombra di dubbio Jessica Alves è uno dei personaggi televisivi più chiacchierati nel mondo dello spettacolo. Di recente la donna ha aperto il suo cuore in occasione di un’intervista dichiarando di voler diventare mamma. Alla luce di questo è alla ricerca di un uomo italiano. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Di recente Jesica Alves è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni che lei stessa ha rilasciato in occasione di un’intervista a “Nuovo”. La donna desidera un figlio. Tuttavia, sta cercando un uomo italiano per diventare mamma.

Dopo ben 90 interventi di chirurgia estetica, Jessica Alves è riuscita a realizzare il suo sogno, ossia quello di diventare una donna a tutti gli effetti. Adesso l’ex Ken umano vuole fare un’altro passo in avanti: vuole costruirsi una famiglia.

A darne l’annuncio è stata lei stessa in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”. Inoltre ha parlato anche di Giacomo Urtis affermando di non vederlo pronto a diventare padre. Queste sono state le sue parole:

Voglio un amore e una famiglia vera. (…) Giacomo è sempre impegnato con il lavoro, non so se è pronto a diventare padre come lo sono io a diventare madre. Meglio cercare un altro uomo italiano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Alves (@jessicaalvesuk)

Jessica Alves non è felice al 100%

Dopo aver speso più di un milione di euro per diventare una donna, Jessica Alves ha dichiarato di non essere felice al 100%. A causarle un disagio sarebbe il suo naso. Tuttavia, i medici hanno avvisato la donna del pericolo a cui andrebbe in contro se si sottoponesse ad un altro intervento: