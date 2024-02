In queste ore si sta parlando tantissimo dell’intervento dell’attore John Travolta durante la seconda puntata del Festival di Sanremo 2024. In tanti hanno notato che probabilmente stava facendo una pubblicità all’azienda di scarpe, di cui lui è testimonial già dall’estate del 2023.

Lo stesso Codacons ha deciso di presentare un esposto ad Agcom ed Antitrust, con la speranza di scoprire la verità ed anche per capire se era una pubblicità non autorizzata, a questo suo intervento.

John Travolta è stato ospite al Festival di Sanremo, durante la seconda serata. In queste ore però, non si fa altro che parlare di lui, perché oltre alla gag di ciò che è successo fuori, quando Amadeus e Fiorello gli hanno fatto fare “Il ballo del qua qua” ed anche per come ha reagito lui alla vista del cappello che doveva indossare.

Lo stesso conduttore del Festival durante la conferenza stampa che si è tenuta solo poche ore fa, ha spiegato che in realtà l’attore era a conoscenza di tutto. Gli autori appena arrivato in camerino gli hanno parlato di tutto ed anche che il cachet è solo un rimborso spese.

John Travolta, la risposta dell’azienda U-Power risponde alle critiche

John Travolta si è presentato sul palco dell’Ariston con un abito scuro ed un paio di scarpe bianche. Quest’ultime però, al momento sono al centro delle polemiche, perché si ipotizza che abbia fatto una pubblicità occulta. La U-Power in una nota diramata dall’Ansa, ci ha tenuto a dire:

In riferimento alla partecipazione di John Travolta al Festival di Sanremo, U-Power precisa che l'attore, come noto, è testimonial dell'azienda dall'estate del 2023. La partecipazione al Festival di Sanremo è frutto di un accordo tra la Rai e l'attore del quale U-Power non è in nessun modo parte in causa.