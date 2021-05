Giorni tristi per il mondo del teatro e della televisione irlandesi, ma non solo. Se ne è andato il famoso e apprezzatissimo attore Tom Hickey. Aveva 76 anni e dal 2013 soffriva del morbo di Parkinson, che alla fine lo ha portato via. Davvero commovente il ricordo di tutto il mondo del web.

A dare l’annuncio della dipartita del bravissimo interprete, è stato il suo manager. L’agente lo ha descritto uno dei più grandi attori della sua generazione, che lasciato un’impronta indelebile nel teatro e del cinema mondiale, non solo d’Irlanda.

Hickey era nato a Kildare, in Irlanda, nel 1944, ed è morto lo scorso primo maggio, sempre nella sua Irlanda.

Fin da giovanissimo ha mostrato la sua grande passione per la recitazione, affiancata anche da un enorme talento.

Innumerevoli sono stati i suoi da attore non solo di teatro, ma anche in serie tv di grande successo. Come ad esempio The Riordans, andata in onda dal 1965 fino al 1981.

I messaggi di cordoglio per la morte di Tom Hickey

Tom Hickey ha lasciato un segno indelebile in tutti gli appassionati e lavoratori del settore cinematografico, teatrale e televisivo.

È stato uno dei membri fondatori del Focus Theatre di Dublino. Nel 2013 gli è stato diagnosticato il morbo di Parkinson, ma nonostante questo, ha continuato a lavorare con estrema professionalità e dedizione. Inoltre è diventato, dopo aver contratto la malattia, uno degli ambasciatori della Parkinson’s Association of Ireland (PAI).

Per lui, che in Irlanda è diventato una vera e propria istituzione, si è espresso anche il Presidente Higgins in persona, che tra l’altro era anche un amico dell’attore.