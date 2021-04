Una notizia davvero tragica che ha travolto il mondo intero del giornalismo e della televisione. Il cronista David Beriain e il suo cameraman Roberto Fraile sono stati uccisi in un brutale attentato avvenuto in Burkina Faso, ad opera di un gruppo delle milizie di stampo islamista. David era conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per il suo incredibile lavoro nelle inchieste giornalistiche coinvolte nella malavita.

Un lavoro, quello del 44enne, che era diventato per lui una vera e propria missione di vita. Beriain si era spinto fino ai confini del mondo per scovare e raccontare con estrema professionalità e accuratezza i soprusi e le attività delle organizzazioni criminali più cruente del mondo.

Un agguato durante l’inchiesta che stava svolgendo in Burkina Faso lo ha strappato alla vita troppo presto. Prima che raccontasse chissà quante altre storie di vite quasi al limite della realtà, ma comunque vere.

Il messaggio di cordoglio di Roberto Saviano per David Beriain

David Beriain era molto legato anche al nostro paese. Per amicizie e per aver anche lavorato nell’indagare giornalisticamente sulla malavita di Napoli.

Un commovente messaggio è apparso anche sull’account Instagram di Roberto Saviano, suo collega e amico di vecchia data. Saviano ha raccontato la storia anche in un articolo pubblicato su Il Corriere della Sera.