Una gioia incontenibile per Juan Musso, portiere argentino dell'Atalanta, che è appena diventato papà del piccolo Alessandro

Una gioia infinita per Juan Musso, il portierone dell’Atalanta. La sua compagna, il cui nome è Arianna Ariaudo, ha da poco dato alla luce il loro primo bambino insieme. Il piccolo si chiama Alessandro ed è nato a Bergamo, città lombarda in cui i due risiedono. Di una tenerezza unica entrambi i post pubblicati dai neo genitori sui social network per celebrare questo lieto evento.

Credit: annaariaudo – Instagram

Il campionato di serie A 2022 – 2023 è iniziato da 5 giornate e, al momento, in testa alla classifica c’è già una sola squadra, l’Atalanta. Nonostante le numerose e prestigiose partenze, la squadra bergamasca è già riuscita a trovare equilibrio e continuità nei risultati.

Buona parte del merito di tutto questo va senza dubbio al numero 1 della squadra, il portiere 24enne Juan Musso.

Vittorie sul campo, ma anche al di fuori, per l’estremo difensore della Dea. Visto che nella giornata di ieri, la sua fidanzata Arianna Ariaudo, lo ha reso papà per la prima volta.

I due sono insieme da molto tempo e qualche tempo fa erano entrati nelle pagine delle riviste di gossip per una foto “scandalo” erroneamente pubblicata sui social.

Il portiere voleva fotografare una sorpresa che gli aveva preparato Arianna, non facendo caso che nel riflesso dello specchio appeso alla parete, si intravedeva il suo corpo completamente svestito.

La gioia di Juan Musso

Credit: juanmusso – Instagram

L’amore che lega Juan Musso ad Arianna, studentessa di medicina all’università di Genova, è davvero grande. Un amore che nella giornata di ieri è stato coronato con la nascita del piccolo Alessandro, il loro primo figlio.

Il lieto evento è stato celebrato da entrambi i neo genitori, con delle bellissime foto e delle dolcissime dediche pubblicate sui loro account Instagram. Musso ha scritto:

Grazie per avermi reso l’uomo più felice del mondo amore mio!!! ti amo e ti ammiro!! Benvenuto figlio della mia anima 💙

Credit: annaariaudo – Instagram

Mentre Arianna, sul suo profilo ha scritto: