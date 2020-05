Andrea Rinaldi, giocatore dell’Atalanta, in gravi condizioni dopo un aneurisma Atalanta in ansia: il giovane calciatore Andrea Rinaldi è stato ricoverato ed è in gravi condizioni dopo un aneurisma cerebrale

Ore di ansia e preoccupazione per un giovane calciatore di proprietà dell’Atalanta. Si tratta di Andrea Rinaldi, ricoverato in seguito a un malore. I ragazzo che milita attualmente nell’A.C. Legnano Calcio, è stato colpito da un aneurisma cerebrale e lotta per la sua vita in ospedale a Varese. Ecco cos’è accaduto.

Il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia del giovane calciatore Andrea Rinaldi, di proprietà dell’Atalanta. Il ragazzo che attualmente milita nell’A.C. Legnano Calcio, è stato ricoverato in seguito a un aneurisma cerebrale e sta lottando per la sua vita nell’ospedale di Varese. A quanto riferito dai medici, la situazione sarebbe molto grave ma lui ce la sta mettendo tutta per riprendersi.

Ma cos’è successo al giovane calciatore? Nella tarda serata di venerdì 8 maggio 2020, Andrea Rinaldi ha avuto un malore ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

A confermare la terribile notizia è stato Giovanni Munafò, il presidente del Legnano. Il presidente lilla dell’A.C. Legnano Calcio ha raccontato in un’intervista concessa a “Tuttosport” che la situazione del giovane calciatore, classe 2000, è davvero molto difficile:

“È una situazione drammatica. Abbiamo subito appreso del malore di Andrea e siamo rimasti in costante contatto con la famiglia per avere continui aggiornamenti sulle sue condizioni. E’ un ragazzo d’oro, serio, tecnicamente dotato. Con noi ha sempre dimostrato la massima serietà e non è mai mancato a un allenamento. Si è sempre comportato da vero professionista”.

Salvatore Elia, attaccante della Juve Stabia, ha scritto un post, cercando di farsi forza e di trasmettere tanta forza anche al suo amico Andrea Rinaldi:

“Tutto questo è surreale. Penso sia impossibile pensare che sia tutto vero. A volte il destino fa brutti scherzi. È stato un piacere conoscerti e passare del tempo con te. Ti voglio bene amico”.

Ma chi è Andrea Rinaldi? La giovane promessa calcistica è nata il 23 giugno del 2000. Da piccolo con la passione per il calcio, è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta. Ha giocato un breve periodo in prestito all’Imolese in Serie C, per poi passare al Mazzolara e poi all’A.C. Legnano Calcio, che milita in Serie D dove ha giocato 23 partite e ha fatto un gol nel 2020.

Tutto il mondo del calcio, in questo momento, sta facendo il tifo per lui. Torneremo con aggiornamenti.