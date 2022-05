Una gioia immensa per Merih Demiral e sua moglie Heidi Lushtaku: il calciatore e la modella sono diventati genitori di un bel maschietto

Una gioia immensa per uno dei calciatori più noti della Serie A. Merih Demiral, difensore dell’Atalanta e della nazionale turca, e sua moglie, la bellissima modella Heidi Lushtaku, sono infatti diventati genitori per la prima volta. Il bimbo è nato poco più di un mese fa, ma i due hanno deciso di annunciarlo soltanto in questi giorni, con delle splendide foto pubblicate sui loro account di Instagram.

Credit: merihdemiral – Instagram

Periodo particolarmente fortunato per il mondo del calcio italiano. Solo pochi giorni fa, Ciro Immobile, fresco capocannoniere del campionato e premiato con il titolo di miglior attaccante della serie A, ha annunciato che ben presto diventerà ancora una volta papà.

Dopo Michela, Martina e il piccolo Mattia, il bomber della Lazio e sua moglie Jessica Malena si preparano ad accogliere in casa un altro maschietto.

Sempre in casa Lazio, anche Mattia Zaccagni sta per diventare papà. Per lui si tratterà della prima volta ed a donargli questa gioia sarà la modella Chiara Nasti, con la quale è insieme da quasi un anno.

Di questi ultimi ha fatto molto discutere il gender reveal party, che si è svolto addirittura sul prato verde dello Stadio Olimpico di Roma. Molti utenti del web hanno definito esagerato l’evento e la risposta di Chiara Nasti non si è fatta attendere.

La felicità di Merih Demiral

Credit: merihdemiral – Instagram

E solo due giorni fa, anche un altro dei protagonisti del campionato ha annunciato e urlato al mondo la sua gioia per la nascita del suo primo bambino.

Merih Demiral, difensore dell’Atalanta e della nazionale turca, è infatti diventato papà di un bel maschietto.

In realtà il piccolo è nato circa un mese fa, ma il calciatore e sua moglie hanno deciso di tenere nascosta la notizia fino al compimento del primo mese di vita del neonato.

Credit: merihdemiral – Instagram

Le foto caricate da entrambi su Instagram sono di una dolcezza unica, così come i messaggi che gli stessi hanno scritto in didascalia.

Il neo papà ha scritto “Il mio caro figlio e la mia cara moglie“. Mentre la modella ha fatto riferimento anche al fatto stesso del segreto mantenuto per un mese: