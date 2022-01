Questa edizione del GF Vip sta regalando al pubblico innumerevoli colpi di scena. Si fanno sempre più stringenti le incomprensioni. I coinquilini non si lasciano sfuggire mai l’occasione di attaccarsi anche per le piccole cose. Da poco ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà Kabir Bedi. Un uomo dall’animo dolce e sensibile.

Fonte Studio GF Vip

Ma nelle ultime ore qualcosa sta sollevando le critiche dei fans sui social, per una faccenda che lo riguarda di prima persona. Le camere da letto sono un punto nevralgico del reality. Creano aggregazione, intrighi amorosi, confidenze ma anche litigi e incomprensioni.

Come ad esempio quello da poco avvenuto tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, in cui la gieffina ha fatto le valigie al ragazzo per invitarlo ad abbandonare la camera da letto condivisa dai due.

In fin dei conti la convivenza forzata non è mai facile. Ma arriviamo al pomo della discordia. Una questione che sta sollevando non poche polemiche riguarda Kabir Bedi.

L’attore, da quando ha fatto il suo ingresso, ha deciso di dormire sul divano. La motivazione di questa scelta risale nella consapevolezza di Sandokan di russare troppo.

Fonte Studio GF Vip

Così per non arrecare disturbo a nessuno, ha deciso di allontanarsi dalle camere per scegliere un posto un po’ più scomodo. Decisione che però il pubblico non ha preso di buon grado. I fans chiedono per lui una sistemazione più consona.

Molti fanno notare che dopo l’abbandono di Manuel Bortuzzo, la sua camera potrebbe essere senza ombra di dubbio un’ottima collocazione per Kabir. Una camera tutta sua, così come lo è quella di Katia Ricciarelli. Ma nulla è perduto, di sicuro gli autori provvederanno a breve a questa situazione. Non ci resta che attendere nuovi risvolti.