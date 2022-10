Ottime notizia per una delle coppie più amate dello star system statunitense. Kaley Cuoco e Tom Pelphrey, rispettivamente star di The Big Bang Theory e Ozark, hanno infatti appena annunciato di aspettare una bambina. La coppia è legata da circa un anno e questo evento non farà altro che coronare quello che sembra essere un grande amore.

Credit: kaleycuoco – Instagram

Molto tenere le foto pubblicate da entrambi gli attori sui propri profili Instagram, con le quali hanno annunciato ai loro tantissimi fan che sono in dolce attesa per la prima volta.

Sguardi complici, felici, a tratti commossi. L’amore tra la Cuoco e Pelphrey sembra essere molto genuino e forte e tra qualche mese una bella bimba arriverà a dare ancora più gioia alle loro vite.

Tra le istantanee anche quelle di una torta, ricoperta di glassa, che una volta tagliata ha fatto fuoriuscire una crema di colore rosa. Rosa come il fiocco della nascitura.

Baby Pelphrey arriverà nel 2023… Mi sento beata e al settimo cielo.

Queste le parole che l’attrice ha scritto a corredo del post. “Ti amo più che mai“, ha invece scritto Tom a corredo del suo post.

Chi sono Kaley Cuoco e Tom Pelphrey

Credit: kaleycuoco – Instagram

Come anticipato, Kaley Cuoco e Tom Pelphrey, oltre che l’amore e la vita, condividono anche lo stesso lavoro. Sono entrambi attori di pregio del panorama televisivo statunitense.

Lei è nata in California nel 1985 ed è diventata famosa all’inizio grazie alle sue interpretazioni nelle serie tv 8 semplici regole e Streghe.

Il successo internazionale è però arrivato più tardi, quando ha vestito per la prima volta i panni di Penny, nella fortunatissima sitcom “The Big Bang Theory“. Ruolo che le è valso due People’s Choice Awards. Attualmente è invece impegnata a recitare nella serie tv “L’assistente di volo“.

Credit: kaleycuoco – Instagram

Pelphrey ha invece una carriera più corta. Uno solo il ruolo in una serie tv di livello che ha interpretato fino ad ora, Quello di Ben in Ozark. La critica di tutto il mondo ha elogiato il suo operato e la sua recitazione magistrale.

Sono insieme dal settembre del 2021 e oggi, a circa un anno di distanza, stanno per diventare genitori per la prima volta insieme.