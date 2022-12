Karin Trentini commenta la squalifica di Riccardo Fogli dal GFVip: lo sfogo social

A seguito della squalifica di Riccardo Fogli dal Grande Fratello Vip, sua moglie Karin Trentini ha voluto commentare quanto accaduto. La donna si è lasciata andare andare ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram per mettere e zittire tutte le voci emerse sulla condotta di suo marito all’interno della casa più spiata d’Italia. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso degli ultimi giorni Riccardo Fogli ha fatto il suo ingresso in qualità di concorrente al Grande Fratello Vip ma la sua sua permanenza nella casa non è durata neanche 24 ore. Infatti, qualche ora dopo aver varcato la porta rossa, il gieffino è stato squalificato perché avrebbe usato un’espressione blasfema. Alla luce di questo sua moglie Karin Trentini non ha potuto fare a meno di intervenire in merito alla questione.

Dopo la qualifica di Riccardo Fogli dal programma condotto da Alfonso Signorini, la moglie Karin ha preso le sue difese. La donna si è lasciata andare ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram pubblicando una foto che ritrae i due figli dell’uomo, Michellemery e Alessandro:

Michelle Fogli e Alessandro Fogli sono due ragazzi dolci, educati, sensibili, figli di un padre che non bestemmia!

Chi conosce sa! E comunque noi siamo sereni e felici! ringraziamo Dio e la Madonna per la nostra famiglia sana e felice.

In un secondo momento, la Trentini ha condiviso un video sulle sue Instagram Stories in cui ha accusato Luca Salatino di aver pronunciato espressioni blasfeme. Lei stessa si è chiesta il motivo per cui il gieffino non abbia ricevuto lo stesso provvedimento di suo marito:

E questi stanno dentro. Allora mi chiedo ma come funziona li dentro?.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙆𝙖𝙧𝙞𝙣 𝙏𝙧𝙚𝙣𝙩𝙞𝙣𝙞 𝙁𝙤𝙜𝙡𝙞 🔵 (@karintrentinifogli)

Tuttavia, anche Roby Facchinetti ha voluto lasciare un commento sulla squalifica di Riccardo Fogli per difenderlo. Queste sono state le sue parole: