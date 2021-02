Karina Cascella, avete mai visto la sua casa? Un’oasi di pace sulle colline bergamasche, resterete incantati dopo aver visto l’esterno

Karina Cascella, noto personaggio televisivo ed opinionista dei programmi condotti da Barbara D’Urso. Ma ricordate come ha avuto inizio la sua carriera? Protagonista di un programma andato in onda su Mediaset, è poi passata a Uomini e Donne, dove ha vestito i panni di opinionista. Da sempre molto temuta per questo suo carattere così forte e deciso e per non avere peli sulla lingua, Karina è un personaggio tanto amato ma anche tanto odiato. Si è innamorata dell’ex tronista Salvatore Angelucci, dal quale ha avuto una figlia, la piccola Ginevra.

Karina da diverso tempo abita a Bergano, in compagnia proprio della sua bambina e da anni ormai è felicemente fidanzata con Max. La nota opinionista si è trasferita a Bergamo da circa due anni e vive in una casa bellissima, molto elegante ed anche molto raffinata. A proposito, avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Karina Cascella

La bellissima e sensuale Karina vive in questa splendida casa insieme al compagno Max ed alla figlia Ginevra. L’opinionista è molto nota sui social e spesso condivide delle foto, dalle quale è facile scorgere qualche dettaglio della sua abitazione. Da queste si può ben vedere come il bianco, sia il colore predominante di tutta l’abitazione, colore molto naturale che conferisce all’ambiente anche un tocco di eleganza.

In quasi tutte le stanze ci sono porte e finestre che donano all’ambiente non solo un senso di ariosità, ma anche di luminosità. La casa è arredata in modo piuttosto semplice, non ci sono troppi oggetti o addobbi. Il pavimento è piastrellato ed i colori scelti in questo caso sono il nero ed il bianco, che formano una sorta di scacchiera.

Nel salone, la bellissima Karina ha posizionato dei divani molto belli, scegliendo anche in questo caso una tonalità chiara. Non mancano dei dettagli in legno.

La parte più bella ed interessante della casa è sicuramente fuori. La casa di Karina si trova proprio sulle colline bergamasche e di conseguenza è immersa nel verde. Un vero e proprio nido d’amore ed un’oasi di pace. Non può di certo mancare una bella piscina, dove Karina Cascella, la figlia Ginevra ed il compagno Max Colombo, amano trascorrere i loro momenti di relax.

Leggi anche: Cristiano Ronaldo, avete mai visto la sua casa a Torino? Lusso e dettagli curati nei dettagli, è la casa più costosa al mondo