Il 2021 sarà un anno molto impegnativo per Kate Middleton e Meghan Markle. Come lo sappiamo? Semplice, lo ha rivelato l’astrologa delle celebrità Debbie Frank, la quale ha spiegato che quello che è da poco iniziato sarà probabilmente l’anno più impegnativo per Kate, almeno fino ad ora.

Il 2021 sembra destinato a essere uno degli anni più impegnativi per Kate, poiché Venere e Mercurio sono nell’occhio di una perfetta tempesta celeste. Questo probabilmente produrrà un cambiamento radicale al suo modello di vita, richiedendo un’intera riorganizzazione del modo in cui lavora.

Insomma, se fino ad oggi pensavamo che Kate stesse davvero sgobbando, a quanto pare non abbiamo ancora visto nulla. Ma le novità non sono finite qui! L’astrologa ha infatti spiegato che anche per Meghan Markle sono in serbo molte novità e soddisfazioni!

Video Credit Yahoo Life

Non solo Kate Middleton! Anche per Meghan sarà un 2021 molto impegnativo!

Secondo la Frank, anche Meghan Markle non mancherà di sorprenderci quest’anno.

Da maggio in poi, l’abilità di Meghan di sorprenderci verrà alla ribalta. Il 2021 di Meghan continua la sua spinta per ritagliarsi un grande ruolo nel mondo. Creerà partnership con organizzazioni che le forniranno una base potente,

ha raccontato l’astrologa, aggiungendo però che sul fronte amoroso le cose potrebbero non andare poi così bene. Pare che ci sarà infatti qualche “ostacolo” nella relazione fra Harry e Meghan.

Ci sono complicazioni in vista nella sua relazione con Harry,

ha spiegato infatti Debbie Frank, che con le sue parole avrà di certo fatto sorridere le tantissime persone che ancora oggi sostengono che quello fra Meghan Markle ed Harry non sia un rapporto sano. Come ad esempio l’esperta e biografa Reale Angela Levin, che riferendosi a Harry avrebbe recentemente dichiarato:

Era un uomo così grande quando l’ho incontrato e ho passato più di un anno con lui, e ora sembra terrorizzato ogni volta che parla, come se stesse per ricevere una sgridata da Meghan. Accettare qualcosa del genere non ha senso. È solo tragico e non credo che nessuno se ne accorgerà.

Che dire? Dal canto nostro non possiamo che augurare tanta fortuna sia ai Sussex che ai Cambridge, sia in campo lavorativo che sul piano amoroso. Che dire? Dal canto nostro non possiamo che augurare tanta fortuna sia ai Sussex che ai Cambridge, sia in campo lavorativo che sul piano amoroso.

Foto da Instagram