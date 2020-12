Com’è lavorare con Kate Middleton? A quanto sembra è semplicemente splendido! La Duchessa di Cambridge è un membro attivo della Famiglia Reale da molto tempo, ed è madrina di numerose attività e associazioni benefiche nel Regno Unito.

Fra queste vi è anche l’East Anglia Children’s Hospices (EACH), di cui la Duchessa è madrina dal 2012. Ebbene, proprio poco tempo fa Tracy Rennie, vice amministratrice delegata e direttrice della struttura, ha raccontato com’è lavorare insieme a Kate Middleton. Volete saperne di più? Leggiamo le parole della Rennie, che a quanto sembra sarebbe rimasta estasiata dal suo lavoro con la Duchessa di Cambridge.

L’EACH è un ente di beneficenza che dona supporto alle famiglie e si prende cura dei bambini e dei giovani che soffrono di condizioni molto gravi. Si tratta di un impegno nobile e ammirevole, un compito che Kate Middleton si è assunta con grande piacere ed entusiasmo, come spiega la direttrice Rennie:

Dal mio punto di vista, sono stata una delle poche persone fortunate che l’hanno incontrata in diverse occasioni a causa della natura del mio ruolo. È stato interessante perché in privato si è sempre dimostrata estremamente sicura di sé e premurosa, ed è in grado di parlarti molto facilmente. Ti senti davvero a tuo agio con lei,

ha spiegato la donna, aggiungendo che la Middleton – che per alcuni ricorda la Regina Elisabetta – ha una grande etica del lavoro, ma sa anche concedersi un po’ di sano divertimento quando è possibile.

Kate Middleton e il suo amore per i bambini

La direttrice di EACH ha raccontato in particolar modo un episodio in cui una bambina aveva individuato Kate e aveva deciso che voleva giocare insieme a lei.

La bambina non si rendeva conto di chi fosse. Appena ha visto un’adorabile signora con i capelli lunghi – a questa ragazzina piacciono i capelli lunghi – è corsa verso di lei, le ha afferrato la mano e l’ha portata nella stanza sensoriale. La Duchessa si è tolta i tacchi, è entrata nella stanza e ha iniziato a suonare. Per me, è stata una cosa davvero adorabile che non vedrai mai sulla scena pubblica. È stato davvero speciale. Quello che mi ha colpito è che non ha interagito solamente con i bambini pienamente capaci. Con i bambini con alcune disabilità comunicative davvero profonde, è stata altrettanto brava.

Le parole della signora Rennie sono davvero molto dolci, e ci mostrano un’immagine tenerissima di Kate Middleton, non trovate anche voi?

