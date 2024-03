Kate Middleton, avvistata la principessa dopo mesi: è irriconoscibile

Corrono i rumors sul web a proposito delle condizioni di Kate Middleton. La principessa inglese, futura regina con tutta probabilità, esce da un periodo problematico per la sua salute. Kate Middleton è stata avvistata con un look che è stato analizzato nei minimi dettagli. Una sorta di “radiografia” alla sua attuale condizione, per come è apparsa ai paparazzi e ai curiosi, è utile a comprendere come stia davvero Kate Middleton.

Con occhiali da sole oversize che le coprono il viso, capelli sciolti, qualche sorriso qua e là e un abbigliamento scuro: sembra che Kate Middleton sia tornata. Certo, non proprio al cento per cento. La principessa del Galles appare in foto mentre prende posto sul sedile del passeggero, a bordo di un’auto guidata dalla madre Caroline.

Kate sembra essere in fase di ripresa, in piena convalescenza, dopo l’intervento chirurgico addominale a cui è stata sottoposta lo scorso dicembre. Non abbiamo ancora notizie ufficiali sul suo stato di salute, nessun comunicato ufficiale sulla sua situazione attuale. Ma questa “apparizione” senza scorta nei pressi del castello di Windsor ha suscitato molte speculazioni. Giornali e tabloid britannici hanno già studiato l’aspetto al dettaglio.

Il Regno Unito è in fermento da giorni a causa di questa vicenda. La salute della amata principessa della Royal Family, nonché moglie del principe William, è al centro di tantissimi dibattiti e pettegolezzi da mesi.

Le congetture e le teorie “cospirazioniste” sono sempre le più fantasiose ma anche le più intriganti. La salute di Kate è al centro di numerosi sospetti. Almeno per il momento, sembra che questi dubbi siano fugati da quest’ultimo avvistamento di Kate Middleton in macchina con la madre Caroline. Sullo stato di forma non c’è molto da dire, sono i dettagli che fanno la differenza e che punteggiano il racconto della sua salute.

Le immagini, condivise da TMZ, sono diventate virali rapidamente su tutte le principali testate britanniche e internazionali. Dalle foto della principessa e di sua madre in auto, sembra che stia bene e si stia riprendendo.

Kate Middleton Seen in Public for First Time Since Mystery Hospitalization | Click to read more 👇 https://t.co/O7zlxZfiCY — TMZ (@TMZ) March 4, 2024

“Credo che sia Philippa Middleton, la sorella”, afferma un utente, mentre altri sospettano che possa essere addirittura una sosia, ingaggiata per rassicurare l’opinione pubblica che resta comunque preoccupata per la situazione di Kate Middleton. La principessa, d’altronde, risulterebbe “scomparsa” dai radar dal giorno dell’operazione. La verità verrà fuori solo dopo un annuncio ufficiale di Buckingham Palace.